 إيطاليا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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إيطاليا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بسبب فيروس كورونا

( د ب أ )
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 6:18 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 6:18 م

قررت إيطاليا الانضمام إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا، حيث تنتشر بسرعة سلالة متحورة من فيروس كورونا في لندن وجنوب شرقى إنجلترا.

وكتب اليوم الأحد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يقول: " لقد دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي".

ولم يتضح على الفور موعد سريان حظر الطيران.

واكتفى دي مايو بالقول إنه يجري إعداد مرسوم فى هذا الشأن.

ولاحتواء فيروس كورونا، فرضت بريطانيا إغلاقًا صارمًا وحظر تجوال في العاصمة لندن وأجزاء كبيرة من جنوب شرقي إنجلترا اعتبارًا من اليوم الأحد .

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