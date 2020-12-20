رئيس مدينة القرنة بالأقصر يستقبل وفد منظمة اليونسكو

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وفد منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو" بحضور مدير المكتب الفني للجهاز القومي بوزارة الثقافة الدكتور هابي حسن مصطفى، وممثل اليونسكو بالقاهرة أكاتسوكي تاكا هاشي، والمهندس عماد فريد عن شركة نوعية البيئة الدولية للاستثمارات، ومدير المشروع عن الشركة المنفذة المهندس لطفي خالد حسن، ومدير المشروع المهندسة دعاء الصادق.



وأشار عبد الجابر، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه تم الانتهاء من عملية سحب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بقرية حسن فتحي، حيث تلاحظ أن هذه المياه هي السبب الرئيسي للانهيار، كما تم تدعيم الأساسات في المرحلة الأولى.



من جانبها، أفادت المهندسة دعاء الصادق بأنه تم الانتهاء من 50% من المرحلة الثانية الخاصة بالترميم.



يذكر أن تلك الزيارة تأتي في إطار التعاون بين وزارة الثقافة واليونسكو، لإحياء تراث حسن فتحي بالقرنة بسبب بعض المشكلات.