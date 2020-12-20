رئيس مدينة القرنة بالأقصر يستقبل وفد منظمة اليونسكو

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وفد منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو" بحضور مدير المكتب الفني للجهاز القومي بوزارة الثقافة الدكتور هابي حسن مصطفى، وممثل اليونسكو بالقاهرة أكاتسوكي تاكا هاشي، والمهندس عماد فريد عن شركة نوعية البيئة الدولية للاستثمارات، ومدير المشروع عن الشركة المنفذة المهندس لطفي خالد حسن، ومدير المشروع المهندسة دعاء الصادق.
وأشار عبد الجابر، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه تم الانتهاء من عملية سحب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بقرية حسن فتحي، حيث تلاحظ أن هذه المياه هي السبب الرئيسي للانهيار، كما تم تدعيم الأساسات في المرحلة الأولى.
من جانبها، أفادت المهندسة دعاء الصادق بأنه تم الانتهاء من 50% من المرحلة الثانية الخاصة بالترميم.
يذكر أن تلك الزيارة تأتي في إطار التعاون بين وزارة الثقافة واليونسكو، لإحياء تراث حسن فتحي بالقرنة بسبب بعض المشكلات.