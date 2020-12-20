هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاطر فيروس كورونا

فرضت هولندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حظرا على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وذكر بيان حكومي، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من يناير المقبل.

وذكر مطار "سخيبول" الرئيسي في امستردام، وهو من المطارات الأوروبية الرئيسية أيضا في موقعه الإلكتروني اليوم الأحد أن الرحلات من وإلى بريطانيا تضررت.

وأوصى المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة بالحد من دخول هذه السلالة من الفيروس من بريطانيا قدر الإمكان وذلك من خلال تقييد أو السيطرة على تحركات السفر، ما دفع مجلس الوزراء بالبلاد إلى تعليق السفر الجوي.

وأوضح المعهد أنه تم بالفعل التعرف على فيروس بنفس مواصفات السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا ضمن عينة عشوائية في هولندا في أوائل ديسمبر.

ومن المقرر إجراء تحقيق لمعرفة المزيد حول من تعرض للعدوى وكيفية إصابته بها وما إذا كانت هناك حالات ذات صلة معروفة.

وأعلنت بريطانيا يوم السبت فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد بسبب المخاوف من الانتشار السريع للسلالة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، إن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا أكثر قدرة على العدوي بنسبة تصل إلى 70% من الشكل المعروف سابقا.

لكنه قال إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات أقل فعالية في التعامل مع السلالة الجديدة.