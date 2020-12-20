عضو لجنة مكافحة كورونا: زيادة الوفيات غير مرتبطة بحدة الأعراض

قال الدكتور محمد نادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع داخل مستشفيات العزل جيد، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي يمكن عزلها في الأدوار كثير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الحالات التي تحتاج رعاية مركزة أو تنفس صناعي أقل من الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن زيادة الوفيات مرتبطة بزيادة الانتشار وليس حدة الأعراض.

وأشار إلى أن «كوفيد - 19» ينتشر بصورة أعلى وأسرع خلال شهور فصل الشتاء؛ بسبب انخفاض نسبة الرطوبة، وزيادة التكدسات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعن لقاح كورونا، توقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بدء استخدامه خلال الشهر المقبل، متابعًا أن اللقاح ستحصل عليه الفئات الأشد تعرضًا أو خطورة للإصابة بالفيروس.