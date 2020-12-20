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أعداد جريدة الشروق
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منها بريطانيا.. إسرائيل تحظر الرحلات الجوية القادمة من 3 دول

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 8:27 م

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من "كوفيد-19" في تلك الدول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع للحكومة لمناقشة تطورات وباء كورونا: "اتخذنا اليوم قرارًا صعبًا بيد أن الواقع يفرضه، إذ أغلقنا السماء أمام كافة الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع نتنياهو "سيتعين على كل من يعود من هذه الدول الدخول إلى الحجر الصحي وتكمن أهمية كبرى في خضوعه لفحص كورونا، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد امتلاكنا للقاح".

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