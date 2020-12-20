إيران تسجل 177 حالة وفاة و6312 إصابة جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 177 حالة وفاة و6312 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و158 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 53 ألفا و625 حالة.

وذكرت أن 5563 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 885 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع مؤخرا مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.