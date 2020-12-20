الداخلية التونسية: ذبح شخص على يد إرهابيين بولاية القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الأحد، تعرض مواطن للذبح على يد مجموعة إرهابية بمنطقة جبل السلوم بولاية القصرين وسط غربي تونس العاصمة.

وأوضحت الداخلية التونسية، في بيان، أنه بحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية كان قد وصل إلى هذه المنطقة الجبلية بصحبة أشخاص آخرين، حيث تم اعتراضهم من قبل مجموعة إرهابية، مشيرة إلى أن وحدات الحرس الوطني ووحدات عسكرية تولت نقل الجثة ووضعها على ذمة الطب الشرعي وفقًا لتعليمات النيابة العمومية.

وعلى إثر تلك العملية الإرهابية، أعطى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تعليماته لوزيري الدفاع والداخلية بتكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها لينالوا جزاءهم، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة، للقضاء على كل من يتربص بأمن تونس والتونسيين.