إندونيسيا تسجل 221 وفاة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 221 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قياسية.



وبحسب الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد ليصل إلى 19 ألفا و880 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.



كما أفادت الوزارة بتسجيل 6 آلاف و982 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 664 ألفا و930 حالة.



وأشارت الأرقام الصادرة عن الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس، ارتفع كذلك ليصل إلى 445 ألفا و793 شخصا.



ومن بين الإصابات الجديدة، سُجلت 1592 إصابة في جاكرتا ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 163 ألفا و111 إصابة.