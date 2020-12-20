وزيرة السياحة المغربية تتوقع زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي العام المقبل

توقعت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح علوي أن يزور المغرب 200 ألف سائح إسرائيلي في العام 2021 المقبل.

وفي تصريح لقناة "كان" الإسرائيلية، قالت علوي: إن "عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 المقبل".

وكان موقع "هسبريس" المغربي أفاد بأنه سيوقع المغرب وإسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل، اتفاقيات تعاون عدة.

ووفقا للموقع فمن المرتقب أن يقود جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وفدا أمريكيا إلى إسرائيل، ليقوم بعد ذلك، برفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن قائمة الوفد الرسمي المرتقب أن يرافق كوشنر إلى الرباط، فيما ذكرت مصادر مغربية لـ "هسبريس" أن جدول الأعمال الزيارة النهائي لم يحسم بعد.

ووفقا لـ "هسبريس" فإن الاتفاقيات المزمع توقيعها بين المملكة وإسرائيل تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.