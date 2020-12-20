ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع نفس الوقت أمس لتصل إلى 17.7 مليون إصابة، حتى الساعة 0643 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي تم جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة وهو 1.85 مليون حالة، وبنسبة 2% مقارنة بنفس الوقت أمس.



وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 2.2% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 18738 إصابة.



وسجلت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 206 حالات وفاة.