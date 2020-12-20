رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الكويت بجميع القطاعات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حرص بلاده على بناء أفضل الروابط وتعزيز سبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال استقبال الكاظمي، اليوم الأحد، سفير دولة الكويت ببغداد سالم غصاب الزمانان، حيث بحثا التعاون بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.



كما جرت مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية - الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.



ووجّه الكاظمي الدعوة إلى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.