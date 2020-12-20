قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة أديس أبابا.

وقال مدير شرطة التحقيقات الخاصة والجرائم المنظمة بأديس أبابا، ألمايهو أيالقبت، إن انفجار قنبلة يدوية وقع خلف مسجد بمنطقة "لدتا" وسط العاصمة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصدر أن القنبلة اليدوية كانت في ساحة خلف المسجد، حيث تم وضعها من قبل مجهولين، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية وستعلن الشرطة النتائج لاحقا.

وتخوض إثيوبيا منذ قرابة شهر حربا ضد قوات شمالية متمردة، حيث حذر خبراء من أن تلك المعارك قد تستمر وتتحول إلى "حرب عصابات"، رغم إعلان القوات الاتحادية النصر بعد سيطرتها على عاصمة إقليم تيجراي مطلع ديسمبر.

وسيطرت القوات الاتحادية على ميكيلي عاصمة تيجراي، وفر قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى التلال قائلين إنهم "يقاومون ويأسرون جنودا".