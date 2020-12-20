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أعداد جريدة الشروق
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حكومة إفريقيا الوسطى تتهم رئيس البلاد السابق بالتخطيط لانقلاب

فرانسوا بوزيز
فرانسوا بوزيز
رويترز
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 6:03 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 6:03 ص

اتهمت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الرئيس السابق فرانسوا بوزيز بالتخطيط لانقلاب مع تصاعد التوتر السياسي والعنف قبل الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن "بوزيز تآمر مع أفراد من أسرته وعدد من الجماعات المسلحة لمهاجمة بلدتين قرب العاصمة بانجي، عقب رفض المحكمة العليا في البلاد ترشحه للانتخابات".

وأضافت: "بوزيز حشد رجالا في ضواحي بلدة بوسيمبيلي وخطط للتقدم في مسيرة إلى العاصمة".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة أنجي ماكسيم كازاجي، إنها "محاولة انقلاب واضحة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الـ27 من شهر ديسمبر الجاري

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