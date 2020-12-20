فتح طريق السويس بعد انقشاع الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق السويس صباح اليوم الأحد؛ بعد انقشاع الشبورة الكثيفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.