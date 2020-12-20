 فتح طريق السويس بعد انقشاع الشبورة - بوابة الشروق
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فتح طريق السويس بعد انقشاع الشبورة

مصطفى أمير:
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 9:17 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 9:17 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق السويس صباح اليوم الأحد؛ بعد انقشاع الشبورة الكثيفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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