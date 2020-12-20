مقتدى الصدر: البنك المركزي العراقي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن البنك المركزي العراقي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا ولا يكفي (تعويم العملة)".

وأضاف الصدر، أن "ذلك يكون سلاحا ذا حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".

وكان البنك المركزي العراقي أعلن في وقت سابق اليوم رفع سعر صرف الدولار في وزارة المالية إلى 1450 دينار لكل دولار أمريكي.

وأوضح بيان للبنك المركزي العراقي أنه قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية /الدولار/ إلى 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

وذكر البيان أن "هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك".