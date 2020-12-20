توقعت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بدء التطعيم بلقاح كورونا خلال أيام، لافتة إلى أن الويبينار العلمي للجنة مع الأطقم الطبية لوزارة الصحة السودانية لتبادل الخبرات.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن التجارب التي تجريها هيئة الدواء على لقاح كورونا الصيني معملية لعينات اللقاح، مؤكدة أنه أمر يبعث الطمأنينة.

وعن إعلان اللجنة العلمية وجود 3 سلالات من فيروس كورونا في مصر، أشارت إلى اختلاف السلالات في التركيب الجيني على المستوى المعملي، قائلة إن اللجنة لم ترصد تغييرًا في شكل أو تصرف الفيروس إكلينيكيًا.

وأوضحت مستشار وزيرة الصحة أن فيروس كورونا مثل الإنفلونزا من الوارد أن تحدث به تغييرات على مدى واسع أو قصير، مضيفة أن عدم وجود تغيير إكلينيكي لا يجعل اللجنة في حاجة إلى تغيير بروتوكول العلاج الموضوع في شهر 11.

وكشفت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدكتورة نهى عاصم، عن حصول هيئة الدواء المصرية على 55 عينة من لقاح كورونا الصيني للتأكد من مأمونيته وفاعليته، لافتة إلى أن الفئات المستهدفة الأولى ستحصل على اللقاح الصيني خلال الأسبوع الحالي.

وأعلنت عاصم، خلال الويبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي نظمته وزارة الصحة، مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة في السودان، في إطار تبادل ونقل الخبرات العلمية مع الجانب السوداني لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أمس، أن موقع اللقاحات الخاص بتسجيل الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح سيعمل خلال ساعات لبدء تلقى تسجيل الفئات المستهدفة.