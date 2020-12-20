 استشاري بالصحة العالمية: مصر تستقبل 20 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الربع الأول لـ2021 - بوابة الشروق
الأحد 20 ديسمبر 2020 1:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

استشاري بالصحة العالمية: مصر تستقبل 20 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الربع الأول لـ2021

هديل هلال
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 1:30 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 1:30 ص

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر من المتوقع أن تستقبل 20 مليون جرعة لقاح كورونا من التحالف العالمي «جافي»، خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، موضحًا أن الجرعات ستغطي 20% من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن وزارة الصحة استخدمت لقاح «سينوفارم» الصيني في خطوة استباقية؛ لحماية الكوادر الطبية، قبل وصول اللقاحات من «كوفاكس» أو «جافي».

ولفت إلى أن اللقاحات التي توفرها «جافي» يجب أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية وتم التأكد من مأمونيتها، مؤكدًا أن المنظمة لم تعتمد أية لقاحات حتى الآن.

وأوضح مستشار الأوبئة بالصحة العالمية أن المنظمة تنسق مع الدولة قبل توزيع اللقاح عبر التحالف العالمي، قائلًا إن كل لقاح له مواصفات لوجستية في النقل والتخزين والتبريد.

وأشار إلى عدم توريد اللقاحات قبل اعتماد منظمة الصحة العالمية، متابعًا: «كل دولة لها خطة للاستخدام والفئات المستخدمة ضمن الاشتراطات، ومصر لديها هذه الخطط».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك