محافظ الفيوم: بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بإطسا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز إطسا، في إطار خطة مديرية الري والموارد المائية لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف أن أعمال تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية يهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التبوير، مؤكداً حرص المحافظة على توفير الخدمات اللازمة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلاً عن أعمال تطهير الترع والمصارف بصفة دورية بمختلف أنحاء المحافظة.

من جهته، أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، أن أعمال تأهيل بحر الجرجبة تتم على مرحلتين، الأولى منها بداية من الفم حتى الكيلو 6.950 بطول 6.950 كيلو متر تخدم 3981 فدانًا، فيما تبدأ المرحلة الثانية من الكيلو 6.950 حتى الكيلو 12.950 بطول 6 كيلو مترات تخدم 3590 فدانًا، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 6531 متراً من الترع والأبحر بمختلف أنحاء المحافظة.