قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن رأي دار الإفتاء حول خاصية «NearBy» بتطبيق «تليجرام» مطابق لما ورد في النصوص الإسلامية والشرعية التي احترمت خصوصيات الناس، مشيرًا إلى أن احترام خصوصية الناس وعدم دخول بيوتهم خلق إسلامي رفيع.

واستشهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، بالحديث النبوي: «من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»، موضحًا أن الحديث يؤكد على عدم تتبع عورات الناس واحترام خصوصياتهم.

وشدد على أهمية احترام الأعراض والخصوصيات، فضلًا عن عدم التدخل في حياة المواطنين إلا بعد استئذانهم، لافتًا إلى أن لفظ «الحرمة» مشتق من الحرم وهو المكان الذي لا يستطيع الإنسان الولوج إليه إلا بعد الاستئذان.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن «هناك فرقًا بين الحياة المادية التي يدعو لها بعض المنتسبين لبعض الديانات وبين الحياة التي لا بد أن تعتمد عن القيم ومناط التكليف في الأديان السماوية»، مشددًا على أهمية عدم فقدان الأخلاق بدعوى التمدن والتكنولوجيا.

وحذرت دار الإفتاء المصرية في آخر بياناتها من سوء استخدام خاصية Nearby التي أتاحها التطبيق الإلكتروني تيليجرام، مناشدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ الإجراءات كافة لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.