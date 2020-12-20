إحالة 64 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

تفقدت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، المنشآت الحكومية، لمتابعة الانضباط الإداري.



وأحيل 64 من العاملين بالوحدات المحلية للمدينة وقرى الوسطانية وسيدي غازي وكوم البركة ودفشو وزهرة والوحدات الصحية والإدارة ازراعية بنفس القرى للتحقيق، وذلك للانصراف دون إذن.



وشنت الإدارة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق مركز كفر الدوار، حيث تم تحرير 3 محاضر بواقع محضري مزوالة مهنة لعدم وجود صيدلي، وأخرى تبين وجود 12 كلبس سرة و13 جهاز شفط مخاط منتهية الصلاحية في 3 صيدليات.



وبالمرور على محال الجزارة والأسواق والمحال العامة والمصانع، تم ضبط نصف طن عصير جوافة وبرتقال معبأة في زجاجات بدون أي علامات أو بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ إنتاج، كما تم ضبط 5 محلات جزارة للذبح خارج المجازر وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين، مع تكثيف المرور على كافة المصالح؛ للتأكد من الانضباط الإداري بها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.