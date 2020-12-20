الصحة الأمريكية: نتوقع منح الترخيص للقاح جونسون أند جونسون الشهر المقبل

توقعت وزارة الصحة الأمريكية منح الترخيص للقاح شركة جونسون أند جونسون ضد فيروس كورونا، خلال الشهر المقبل.

وأشارت الصحة الأمريكية إلى عدم وجود حاجة الآن لرفع درجة الإنذار بشأن تحور كورونا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 3 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.