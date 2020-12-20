 فيديو لمحمد بن راشد على «تيك توك» يحصد 1.2 مليون مشاهدة! - بوابة الشروق
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فيديو لمحمد بن راشد على «تيك توك» يحصد 1.2 مليون مشاهدة!

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
رويترز
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 7:50 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 7:50 ص

حقق أول فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تطبيق "تيك توك" 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأرفق بن راشد مع الفيديو عبارة: "في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض".

وسجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع.

وكان محمد بن راشد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن تدشينه حسابا على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ليصبح أول زعيم عربي ينضم إلى المنصة الصينية.

وغرد حاكم دبي عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "انضممت رسميا إلى تيك توك، النظام الأساسي الأسرع نموا مع أكثر من 800 مليون مستخدم".

 

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