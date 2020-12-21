تشيلي تبدأ الحملة الأولى للتطعيم بلقاحات فايزر الأسبوع المقبل

تبدأ تشيلى فى حملة التطعيم الأولى من لقاح شركتي فايزر وبيونتيك، اعتبارا من الأسبوع المقبل حيث سيكون العاملون الصحيون في طليعة الفئات التي سيتم تطعيمها.



ذكرت ذلك صحيفة تيرسيرا التشيلية نقلا عن الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا.



ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول إن الفئة التي ستلي العاملين في مجال الصحة هم الفئة الخاصة بكبار السن وذوي الحالات المرضية المزمنة، مضيفة أن الجرعات الأولى للقاح ستصل فى الأيام المقبلة.



وأوضحت بلومبرج أن الهدف من الحملات هو تطعيم قطاع كبير من الفئات المعرضة للخطر (5 ملايين شخص) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021 ، حسبما قال الرئيس بينيرا.



وأعلنت تشيلي عن تسجيل 2404 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وهي الحصيلة الأعلى منذ يوليو الماضي.