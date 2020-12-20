وزارة الصحة السعودية: لم تظهر أي أعراض على الحاصلين على لقاح كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي انه" لم تظهر أي أعراض على الحاصلين على لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا، مشيرا الى أن "الجرعة الثانية للذين حصلوا على اللقاح ستكون بعد 21 يوماً ".



وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد أن المراحل المهمة في مواجهة جائحة كورونا بدأت الأسبوع الماضي من خلال الاقتراب إلى النهايات التي ينشدها الجميع للوصول إلى مراحل السيطرة التامة.



وأوضح أن السعودية من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا، مؤكدا على الجميع أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من خلال التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح"، معلنا ان" اللقاح سيمر بمراحل وسيكون متاحًا للجميع مجانًا".



وأشار إلى أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400 ألف ل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة".



واوضح العبدالعالي أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا هم من فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.



كان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد تلقى يوم الخميس الماضي أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.