حملات بـ4 مدن جديدة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

شنت أجهزة 4 مدن جديدة هي: (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – الشيخ زايد)، حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات للحفاظ على النسق الحضاري لها.

وقال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز شن حملتين لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بمعرفة قوة من إدارة الأمن بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة، ورئاسة الأحياء.

وأوضح أن الحملتين أسفرتا عن غلق وتشميع محل مخالف (شارع مكتبة الجامعة)، وضبط مخالفات عددٍ من المقاهي بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ( تقديم شيش) بمنطقة رامو، ورفع عدة مخالفات إشغالات بالمناطق الصناعية (1 – 2 – 3)، وتحرير محاضر بالمخالفات ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، كلف المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة لمصادرة مركبات "التوكتوك" المخالفة، ضمن الخطة الموضوعة لضمان عدم وجودها بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من مركبات "التوكتوك" بمدخل المنطقة السابعة "ابني بيتك"، وإزالة العديد من الإشغالات على الطريق بدءا من مدخل المقابر على طريق الواحات وحتى داخل المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

من جانبه، قال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملتين لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملتين أسفرتا عن رفع الإشغالات الموجودة بمنطقة سنتر النوران وسنتر الطاهرة بالحي الأول بالمدينة، وضبط المقاهي والكافيتريات المخالفة، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة سكان المدينة.

وبدوره، صرح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة موسعة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وقوة من شرطة المرافق، موضحا أن الحملة أسفرت عن إزالة 14 مخالفة إشغال، وغلق وتشميع 5 محال لمخالفة شروط الترخيص، وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.