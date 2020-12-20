قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها تدرس تقارير ردود الفعل التحسسية تجاه لقاح كورونا، وقدمت توصيات حول كيفية متابعة الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية.

وأشارت الوكالة الصحية إلى أن "أي شخص أصيب برد فعل شديد تجاه اللقاح يجب ألا يحصل على جرعة ثانية منه، كما يجب على الأشخاص الذي أصيبوا بردود فعل تحسسية أن يجتنبوا تركيبة اللقاح التي تحتوي على هذا المكون".

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الطعام أو الحيوانات الأليفة أو اللاتكس أو الظروف البيئية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو لديهم تاريخ عائلي من ردود الفعل التحسسية الشديدة لا يزال بإمكانهم تلقي التطعيم، وفقاً لوكالة رويترز.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحقق في 5 ردود فعل تحسسية حدثت بعد إعطاء الأشخاص لقاح "فايزر" هذا الأسبوع.

ولفتت الإدارة إلى أن لقاح "موديرنا" الذي حصل على تصريح استخدام طارئ، يجب ألا يُعطى للأفراد الذين لديهم تاريخ معروف لرد فعل تحسسي شديد تجاه أي من مكونات اللقاح.