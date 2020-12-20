سفير السعودية لدى اليمن: التحالف بذل جهودا جبارة لتحقيق السلام ورأب الصدع

قال سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن جهود المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، أدت إلى تنفيذ اتفاق الرياض ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية.



وهنأ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية والشعب اليمني الشقيق على تشكيل الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري، راجيًا من الله أن يبنى على هذه الخطوة مزيدًا من التوافق بين الأطراف اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام.



وأشار إلى أن التحالف بقيادة المملكة بذل جهودا جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية، وتقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية مسئولية كبيرة في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام.







أثمرت جهود المملكة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله-وبقيادة سيدي #سمو_ولي_العهد -أيده الله-وبمتابعة دائمه وتوجيهات حكيمة من سيدي سمو@kbsalsaud

إلى تنفيذ اتفاق الرياض ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية. — محمد ال جابر (@mohdsalj) December 20, 2020