الكويت تضع بريطانيا على قائمة الدول عالية الخطورة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، مساء اليوم الأحد، إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة الى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها الى دولة الكويت».

وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 3 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.