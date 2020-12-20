محمد القوصي: اتفقنا على سفر 50 طالبًا أزهريًا للتدريب على علوم الفضاء

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، الاتفاق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، على سفر 50 طالبًا أزهريًا من طلاب التدريب الصيفي لإرسالهم إلى إحدى الدول الرائدة في علوم الفضاء لأخذ تدريب مصغر يجعلهم يعودون إلى وطنهم ولديهم حماس كبير لتنفيذ مشاريع تكنولوجية تخدم نهضة الوطن.



وأضاف خلال توقيع الأزهر الشريف ووكالة الفضاء المصرية اتفاق تعاون علمي، ضمن استراتيجية الأزهر في تقديم خطاب ديني مستنير، أن الأزهر يسير جنبًا إلى جنب وبقوة في طريق الثورة العلمية بكلياته العلمية وآخرها عزم هذه الجامعة العريقة إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي ما يجعل لها السبق في هذا المجال بين الجامعات المصرية، ويعد اتفاق التعاون اليوم بين الأزهر ووكالة الفضاء تعاون محمود وفصل جديد من فصول مواكبة هذه الثورة العلمية.



وأوضح أنه قد بدأ هذا التعاون بشكل عملي منذ 4 سنوات، حيث تستقبل الوكالة كل عام طلاب من الأزهر ويتم تدريبهم في الصيف على مشروعات فضائية، وفي العام الحالي والماضي حصل طلاب الأزهر على مراكز متقدمة وكان لهم السبق في المشاريع المنفذة فعليًّا.



ووقع البروتوكول وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ونائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد الشربيني، ومن جانب وكالة الفضاء الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي.