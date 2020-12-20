حمدوك يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد"، الدكتور عبد الله حمدوك، بالدور الذي ظلت تضطلع به دولة جنوب السودان في تحقيق السلام ببلاده، مؤكدا حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في المجالات المختلفة.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن حمدوك التقى اليوم بمقر إقامته في جيبوتي، مع نائب رئيس دولة جنوب السودان ريبكا قرنق، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان دينق داو دينق.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، وتطرق إلى سير تنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، والجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.



من جانبها، أعربت ربيكا قرنق، عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، على الدعوة الكريمة التي قدمها لرئيس دولة جنوب السودان لحضور قمة الإيجاد، مؤكدة أن السلام في الدولتين يُسهم في تطوير التبادل التجاري البري والبحري بين البلدين.



كما استقبل حمدوك، رئيس جمهورية كينيا أهورو كينياتا، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في الإقليم وأجندة قمة الإيجاد التي تعقد اليوم.



وأكد الجانبان أهمية معالجة التحديات التي تواجه الإقليم بما يعزز أمنه واستقراره.