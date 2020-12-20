الوطنية لليونسكو: ندعم المؤسسات غير الحكومية لإلقاء الضوء على الآثار المصرية

قالت الدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو: "نحرص على رعاية مبادرات المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تتماشي مع سياسة واستراتيجيات اليونسكو، ومنها: مبادرة أرت دي إيجيبت لإخراج كتاب «مصر حلوة وطعمة» الذي يشرح بطريقة جذابة للأطفال تراث حضارتهم الفرعونية، ويلقي الضوء على أحد المواقع المصرية الهامة والمسجلة في قائمة التراث العالمي وهو الأهرامات من الجيزة إلى دهشور".

وأضافت أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن هذا النشاط يتسق مع برنامج "تعليم التراث العالمي لليونسكو" الذي بدأ كمشروع خاص لليونسكو عام 1994 بهدف منح الشباب فرصة المشاركة في حماية تراثهم الثقافي فضلا عن حماية التراث العالمي والترويج له.

جاء ذلك خلال كلمتها تعقيبًا على الزيارة التي نظمتها آرت دي إيجيبت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو بمصر، لطلاب المدارس الحكومية إلى منطقة الأهرامات، في إطار البرنامج التوعية الثقافية لرفع درجة الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال بأهمية التراث الثقافي المصري، وكيفية الحفاظ عليه فضلا عن تنمية قدراتهم الفنية.

ويعد معرض "الأبد هو الآن" -Forever Is Now- هو المعرض الفني الأول في تاريخ هضبة الجيزة الممتد على مدار 4500 عام، والذي يعرض خلاله الفنانين المعاصرين من جميع أنحاء العالم أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة. وهو ما يظهر التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون الثقافية المعاصرة، والإبداع في خلق أعمال تثير الخيال لتظل مصدرا لإلهام الفنانين عبر التاريخ، حيث يعد المعرض هو الأول من نوعه ويمثل مزجا بين التراث القديم والفن المعاصر عند أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والذي بقي حتى اليوم ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.