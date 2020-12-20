قرر الإعلامي عمرو أديب منح جائزتي «دير جيست»، و«وشوشة» هذا العام لروح مخرج برنامج «الحكاية» شريف السقا، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، موضحًا أنهما من أسباب النجاح الرئيسية.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «يا شريف أنت أكيد شايفنا ومبسوط وسعيد وراضي عني أشكرك شكرًا جزيلًا»، لافتًا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي أحد أسباب النجاح المباشر للبرنامج.

وأضاف: «أبلتي أنتِ أكيد مبسوطة كنتي ديمًا بتشجعيني وديمًا بتقفي جنبي وتحتضني البرنامج وفخورة بيه، السنة اللي اشتغلتيها إنتي جيبتي الجائزة»، مؤكدًا أن عام 2020 كان مؤلمًا بكل تفاصيله.

وتوجه أديب، بالشكر للمشاهدين الذين منحوا البرنامج هذا التكريم، واصفًا حصوله على الجوائز كأفضل برنامج ومذيع: «شيء يعطينا ثقة فيما نفعله ومسؤولية».