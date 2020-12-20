طوكيو تدعو اليابانيين لاتخاذ تدابير لمكافحة الفيروسات خلال عطلة رأس السنة

دعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الأحد، الشعب الياباني لاتخاذ تدابير متزايدة لمكافحة كل الفيروسات الأخيرة خلال نهاية العام وعطلة رأس السنة الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن العدد الشهري لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو تجاوز الـ10 آلاف حالة لأول مرة اليوم، حيث أبلغت العاصمة عن 556 حالة جديدة وسط عودة ظهور الإصابات.

وأضافت أن حصيلة شهر ديسمبر الجاري بلغت حتى الآن 10 آلاف و507 حالات؛ وهو ما يشكل زيادة عن شهر نوفمبر الماضي الذي بلغت حصيلة الإصابات فيه 9 آلاف و857 إصابة طوال الشهر.