 مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لطالبان على مركز للقوات الأمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لطالبان على مركز للقوات الأمنية

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:32 ص

قتل 6 عسكريين أفغان وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة هجوم لحركة "طالبان" استهدف مركزًا أمنيًا في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان.

وقال رئيس مجلس ولاية بادغيسعبد العزيز بيك، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم السبت، إن الهجوم وقع في مدينة قلعه نو، عاصمة الولاية، حيث استهدف المسلحون مركزا لقوات الحماية العامة الأفغانية التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار الى أن الهجوم خلف أيضا سبعة مفقودين في صفوف قوات الأمن.

يأتي الحادث وسط ارتفاع حاد في أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لأنهاء عقود من الصراعات من خلال حل سياسي.

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