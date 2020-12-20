أوكرانيا تسجل 8 آلاف و325 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أوكرانيا، اليوم الأحد، 8 آلاف و325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 964 ألفا و488 حالة.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن من بين حالات الإصابة الجديدة 443 طفلا و306 عمال في المجال الصحي في البلاد، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 6 آلاف و626 حالة تماثلت الشفاء، فيما سجلت 116 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.