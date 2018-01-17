شرطة نيجيريا: أحبطنا محاولة جديدة لخطف تلاميذ

ذكرت الشرطة بشمال نيجيريا، اليوم الأحد، أنها أحبطت محاولة جديدة لخطف تلاميذ مدارس.

وكان قد تم خطف ثمانين تلميذا في ولاية "كاتسينا" الليلة الماضية، بينما كانوا عائدين إلى منازلهم من حدث ديني.

وقال المتحدث باسم شرطة كاتسينا، جامبو عيسى، في بيان، إنه تم تلقي نداء استغاثة، بأنه تم خطف تلاميذ من مدرسة إسلامية بقرية ماهوتا.

وأضاف عيسى، أنه بعد اشتباك عنيف مع الخاطفين، تم تحرير جميع التلاميذ إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، تم خطفهم في وقت سابق.

وأوضح أنه يجرى البحث عن الخاطفين الهاربين الذين لم تتضح هويتهم.

يأتي الحادث بعد أكثر قليلا من أسبوع من خطف مئات التلاميذ من مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا، وتحدث هؤلاء التلاميذ، الذين تم إطلاق سراحهم ولم شملهم مع أسرهم أواخر هذا الأسبوع، عن تعرضهم للضرب من قبل خاطفيهم.

وأعلن مسلحو جماعة "بوكو حرام" مسؤوليتهم عن الخطف، قائلين إنهم نفذوا تلك العملية بسبب التعليم الغربي المخالف للإسلام.