هونج كونج: 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكر كبير مستشاري الصحة في هونج كونج، اليوم الأحد، أن المدينة ربما توقف الأعمال غير الأساسية وتقلص ساعات العمل في مراكز التسوق للسيطرة على الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج، اليوم الأحد.

لكن استبعد مستشار الصحة ديفيد هوي شو تشيونج إجراء اختبارات جماعية إجبارية، مشككا في فعاليتها، فيما سجلت المدينة 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ومن بين حصيلة إصابات اليوم الأحد، 70 حالة إصابة محلية، من بينها 25 من مصدر مجهول وأربع حالات قادمة من الخارج.

ومن المتوقع عودة 20 ألف مواطن قادمين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى خلال موسم الأعياد إلى هونج كونج.

وتشير تقديرات إلى أن من بين القادمين نحو 4ر0% أو نحو 80 شخصا، قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا، وما يتراوح ما بين 5ر2 و5% ربما يكونوا حاملين للمرض ولكن لم تظهر عليهم أعراض، ولن يتم اكتشاف إصابتهم من خلال الاختبارات التي تجرى في المطارات.

وثمة مطالب بتعزيز إجراءات السيطرة على العدوى في مطار هونج كونج.