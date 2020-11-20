كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، سبب أزمته مع السويسري ريني فايلر، المدير الفني السابق للأهلي.

وقال صالح في حوار أجراه مع قناة "صدى البلد": "ازمتي مع فايلر زادت بعد التصريحات التي أدلى بها في أحد المؤتمرات الصحفية ضدي".

وأضاف: "لم أصافح فايلر أو اتحدث معه بعد هذه التصريحات نهائيًا، قبل أن يتوجه بشكوى إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي".

وأكمل: "فايلر قام باستبعادي من التدريبات من بين 21 لاعبًا منهم ناشئين، ومشكلتي معه زادت عندما تحدث عني في المؤتمر الصحفي في وسط الموسم وتمنى لي التوفيق بالرحيل، وهو ما لم أقبله ابدا".

وواصل صالح جمعة: "بعد هذه التصريحات لم أصافح فايلر نهائيًا وكنت أتوجه للنادي للدخول للجيم ثم الرحيل بعد نهاية التدريبات".

وأردف: "الوحيد الذي اشتكيت له من فايلر كان سيد عبد الحفيظ ولكنه كان سياسيًا ولم يتدخل في المشكلة نهائيًا".

واختتم: "الشناوي كان الوحيد الذي تدخل لحل أزمتي مع فايلر لكي أشارك في التدريبات، ولكن محاولاته لم تنجح".