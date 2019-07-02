سلطنة عمان تبدأ في يناير إصلاح نظام الدعم

تبدأ سلطنة عمان، مع بداية العام الجديد، إعادة توجيه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والمياه.



وأصدر محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، خطة تنظيمية بهذا الشأن.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الخطة تتضمن إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه، على أن تتم عملية خفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة بحلول عام 2025.



وأوضح مكتب التواصل الحكومي، أن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه تأتي في إطار السعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتشجيع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.



ويفتح باب التسجيل لطلب الدعم في نظام الدعم الوطني ابتداء من اليوم الأحد، وسيحصل المواطنون المستوفون لمعايير الاستحقاق على الدعم اعتبارا من فاتورة شهر يناير، والتي ستصدر في شهر فبراير.



وأوضح المكتب أن الأسر التي لن تحصل على دعم هي التي يزيد دخلها عن 1250 ريالا عمانيا في الشهر -3260 دولارا-، ولن يطبق نظام الدعم الجديد على الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال.