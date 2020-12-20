السوق المالية السعودية: أكثر من 83 مليون ريال مشتريات الأجانب خلال أسبوع

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أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 17 كانون أول/ديسمبر الجاري ، قد بلغ 5ر83مليون ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 8ر28 مليون ريال في نفس الأسبوع ،طبقا للبيان الصادر عن تداول اليوم الأحد.

وبلغ صافي مشتريات الشركات السعودية نحو 526 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 1ر19مليون ريال.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 3ر0% عند 8687 نقطة (- 25 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3ر11 مليار ريال.