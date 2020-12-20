حماة نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت تطالب ابنتها بـ 5 ملايين دولار للعناية بأحفادها

تعيش فانيسا براينت، أرملة نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت، وسط دراما قضائية ساخنة بعد عام من مصرع زوجها وابنتها في حادث تحطم مروحية.

وتواجه فانيسا براينت دعوى قضائية من قبل والدتها. وفي الدعوى القضائية، قالت صوفيا لين، والدة فانيسا براينت، إنه ينبغي أن تحصل على 5 ملايين دولار بدل أتعاب متأخرة، على حد تعبيرها، لكونها "المساعد الشخصي لابنتها والمربية منذ فترة طويلة لأحفادها".

كما تزعم صوفيا لين أن كوبي براينت وعدها بالاعتناء بها ماليا إلى أجل غير مسمى.

وتزعم في الدعوى المكونة من 48 صفحة: "لسوء الحظ فإن وعد كوبي براينت لم ير النور لأنه ميت الآن، واتخذت فانيسا براينت كل خطوة ممكنة لإبطال وإلغاء كل وعود كوبي".

ولاقت الدعوى القانونية التي رفعتها لين ردود فعل عنيفة، خاصة أنها تأتي بعد 11 شهرا فقط من مصرع براينت وابنته المراهقة جيانا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وعلى سبيل المثال وصف أحد الصحفيين المشهورين الدعوى القضائية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها "مثيرة للاشمئزاز" وهي التغريدة التي حظيت بنحو 28 ألف إعجاب.



رد فعل الإبنة

وجاء أقوى رد فعل من الإبنتة نفسها حيث نفت في بيان بهذا الشأن ادعاءات والدتها بأنها مربية ومساعدة، واتهمتها بدلا من ذلك بمحاولة "ابتزاز مكاسب مالية " منها.

وأضافت قائلة: "هذه الدعوى تافهة ومخزية ومؤلمة بشكل لا يمكن تصوره".

وقالت في بيانها إنها وزوجها سمحا لوالدتها بالعيش مجانا في أحد ممتلكاتهما على ساحل توني نيوبورت بيتش لكنهما لم يعداها بأي شيء.

وأضافت قائلة في بيانها: "ساعدتها وزوجي الراحل بناء على طلبي، وهي تريد الآن أن تحصل مني على 96 دولارا للساعة مقابل العمل المفترض 12 ساعة في اليوم لمدة 18 عاما لرعاية أحفادها، في الواقع هي لم ترع فتياتي الأكبر سنا إلا عندما كن صغيرات ".

وقالت فانيسا براينت إنها بدأت في وقت سابق من هذا العام في البحث عن منزل جديد لأمها وأن والدتها أجرت مقابلة تلفزيونية ادعت فيها أنها أجبرت على مغادرة منزلها وإعادة سيارة فاخرة.

أجر مقابل رعاية الأطفال

وتطرح هذه القضية سؤالا حول ما إذا كان يجب على الوالدين والأجداد الحصول على أجر لرعاية الأطفال داخل الأسرة، وهو سؤال مطروح منذ نصف قرن.

ففي أوائل سبعينيات القرن الماضي، أطلق تحالف عالمي من النسويات الراديكاليات حملة "أجور مقابل الأعمال المنزلية"، وهي الحملة التي دعت إلى أن يدفع لمقدمي الرعاية الأساسيين للعائلات، ومعظمهم من النساء، أجورا منتظمة لأداء واجبات المنزل ورعاية الأطفال المتوقعة منهم.

وفي بيانها الذي صدر في ذلك الوقت تحدثت الحملة عن "عقوبة السجن المؤبد للمرأة في الأعمال المنزلية في داخل المنزل وخارجه، وخدمة الرجال والأطفال ونساء أخريات، فمقابل ذلك العمل لا نتقاضى أجرا أبدا".

وقالت: "إن جذور استغلالنا تتمثل في عملنا الدؤوب في المنزل، ويحدث ذلك في كل بلد في العالم، وهو أمر سنعمل على الكفاح ضده".

ووفقا لتقرير صدر عام 2016 عن معهد التنمية الخارجية (أو دي آي)، لا تزال النساء مكلفات بشكل كبير بالعمل غير المدفوع الأجر في داخل المنزل.

وأضاف التقرير قائلا: "إن ذلك يمنع النساء والفتيات من التقدم في مجالات أخرى من حياتهن".