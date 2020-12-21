الجيش العراقي: لن نسمح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عدم السماح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد وتهديدها، مع الالتزام بحمايتها.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): "جددت عصابات الجريمة استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع السكان"، مضيفًا أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تستهدف أمن المواطن، وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار".



وتابع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن "القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة"، وأنه "لن يتم السماح بلغة فرض الإرادات على حساب اسم العراق وسيادته".



كانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن مصدر إطلاق الـ5 صواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.



وأوضح مصدر أمني أن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني، و3 صواريخ مجاورة ⁧للسفارة الأمريكية،‬⁩ والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.