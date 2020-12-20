يفتتح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، غدا الاثنين، ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوي الرابع عشر، تحت عنوان "المجتمع المدني أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030".



وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية من أجل التوصل لأهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول محاور العمل: قانون تنظم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استراتيجيه مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).



ويشارك في الملتقي ممثلين للوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية.