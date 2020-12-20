الدفاع الروسية: الإرهابيون نفذوا 38 هجوما في مناطق خفض التصعيد في سوريا

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن مقاتلي "جبهة النصرة" الإرهابية نفذوا 38 هجوما في منطقة خفض التصعيد في سوريا.

وأشار الفريق أول الروسي إلى أن "منطقة خفض التصعيد سجلت 38 هجوما من مواقع ينتشر فيها مسلحو (جبهة النصرة) الإرهابية، بما في ذلك 30 هجوما (حسب الجانب السوري) منها في محافظة إدلب 21 هجوما، وفي محافظة اللاذقية 6 هجمات".

وتابع: "شهدت محافظة حماة خمس هجمات للمسلحين، فيما شن الإرهابيون 6 هجمات في محافظة حلب".

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، أن "الحرب في سوريا لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن "قادة الإرهابيين يعتزمون جعلها تدوم لفترة طويلة".