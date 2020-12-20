احتجاجات متفرقة ضد تدابير كورونا في ألمانيا

شهدت العديد من الولايات الألمانية، اليوم السبت، مظاهرات صغيرة متفرقة ضد تدابير الحماية من فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الألمانية إنها أصدرت قرار بطرد 112 شخصا من مكان المظاهرة في بلدة كيمبتن بولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد.

وحضر إلى مكان الاحتشاد الذي كان مخصصا لحوالي 200 شخص عدد أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.

وأبلغت الشرطة عن مخالفة 14 شخصا لقواعد الحماية لأنهم لم يرتدوا الكمامات.

وأضافت الشرطة أن ما بين 50 إلى 60 شخصا تظاهروا احتجاجا على القيود المفروضة في بلدة إبيرسفالدي بولاية براندنبورج، كما نزل حوالي 170 شخصا إلى الشوارع في بلدة جيرا بولاية تورينجن وسط البلاد.

وحظرت السلطات عدة مظاهرات مماثلة في كل من فرايبورج وفي مدينة فايل على نهر الراين وكوتبوس قبل تنظيمها.

وفي لايبسيج تأهبت الشرطة لتنظيم مظاهرة على الرغم من الحظر لكن في النهاية تجمع عدد قليل من الأشخاص هناك.

وتم تسجيل رغبة منظمين إقامة ما يسمى بالمسيرات الصامتة يوم غد الأحد في برلين وشتوتجارت من بين فعاليات أخرى.