صبري ياسين رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بالأوقاف

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، عدة قرارات في أول تفعيل لهيكل وزارة الأوقاف التنظيمي الجديد.



وقال الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن قرارات تفعيل الهيكل الوظيفي الجديد للوزارة والتحويل إلى الرقمنة تضمنت تكليف كل من: الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، وعمرو فاروق فريد شكري رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمهندسة نهاد محمد سامي رضوان حتاتة - رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية، ونسرين محمد خليل التباع مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي، ومحمد محمود فرج علي عمر مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وهدى فؤاد يوسف محمد مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.



وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الوزارة تسعى لاعتماد الرقمنة كأسلوب إدارة وتطوير في كافة الهياكل الإدارية التابعة لها في في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن الهيكل الجديد يتميز بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية.



يذكر أن وزير الأوقاف أصدر القرار التنفيذي رقم (251) بتاريخ 19/ 12/ 2020 لقرار بشأن اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة والذي أقره في وقت سابق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (282) بتاريخ 16/ 12/ 2020 كأداة لتطوير العمل والرقمنة بالوزارة.