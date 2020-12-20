 المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعبر عن ارتياحه لجهود تشكيل الحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعبر عن ارتياحه لجهود تشكيل الحكومة

اليمن - ارشيفية
اليمن - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 6:46 م
عبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، اليوم الأحد، عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الأطراف وفي مقدمتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية الراعية للتفاوض لتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.

وأكدت في بيان لها: "إن المجلس سيبذل كل مافي وسعه لدعم الحكومة وإنجاح مهامها، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وحفظ الأمن والسكينة العامة وتوجيه الجهود لحماية الأمن القومي الإقليمي والعربي".

وطالبت الهيئة في هذا السياق كل القوى والمكونات وشرائح المجتمع العمل معا إلى جانب الحكومة لمساعدتها على إنجاز مهامها المناطة بها.

وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع باستكمال ما تبقى من إجراءات في اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه المتعلقة بعمل السلطة المحلية والأمن وغيرها، لتسهم بفاعلية في نجاح عمل الحكومة وأدائها لمهامها.

وأول امس الجمعة، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة من "اتفاق الرياض" والمكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال و الجنوب، دون اشراك النساء فيها.

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