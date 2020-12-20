تحدث صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، عن دعم محمد صلاح نجم ليفربول له من قبل، كما أشار إلى أن التواصل بينه وبين جناح الريدز لم يعد مثلما كان.

وكان صلاح قد كتب تغريدة يدعم فيها صالح جمعة قبل نحو 3 سنوات وهو الأمر الذي تحدث عنه صالح جمعة عبر قناة "صدى البلد" حيث قال:«كان هنالك مشكلة وشرحتها لصلاح ثم بعد ذلك تفاجئت بتغريدته عني وفرحت جدا وهو أخ كبير لي ودعمه أفادني».

وعن مسألة التواصل في الوقت الحالي بينه وبين صلاح قال:«حاليا لم أتواصل معه، "(مش بنتكلم زي الأول)"».

واشار صالح جمعة إلى أن فريقه المفضل عالميا هو برشلونة، مؤكدا أن البلاوجرانا في الوقت الحالي أصبح فريقا عاديا كما قال ضاحكا خلال حديثه عن برشلونة "(ميسي صعبان عليا)".

ورحل صالح جمعة عن الأهلي قبل 3 أسابيع بعدما تم فسخ تعاقده مع الأحمر بالتراضي وذلك بعدما قضى نحو من 5 سنوات داخل القلعة الحمراء.