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صرحت إدارة مستشفى السبعين بالعاصمة اليمنية، الجمعة، باحتياجها الشديد لتدخل دبلوماسي من أجل السماح لتوأم ملتصق حديث الولادة بالسفر للعلاج في الخارج؛ لتردي إمكانيات المستشفى المحلي.

وقالت ماجدة الخطيب، مدير المستشفى، لـ"فرانس برس"، إن الفحوص البسيطة أكدت أن قلبيّ التوأمين غير متصلين، رغم أن قلب أحدهما في غير موقعه الصحيح؛ ما يعطي أملا في نجاتهما.

وأضافت الخطيب، أن الإمكانيات المتواضعة بالمستشفى لا تستطيع معرفة كون وجود أعضاء متصلة بين التوأمين من عدمه للقيام بفصلهما، مطالبة الأطراف المتحاربة بالتعاون ولو قليلا للسماح للحالتين بالسفر وإجراء عملية الفصل بالخارج.

وطالبت المستشفى، الأمم المتحدة، بالمساعدة حفاظا على حياة الطفلين.

يذكر أنه في فبراير الماضي تعذر تسفير توأم متلاصق للفصل خارج اليمن ما أدى لوفاتهما بعد أسبوعين من الولادة.

وصنفت الأمم المتحدة، اليمن، كأسوأ كارثة إنسانية؛ بسبب الحرب، بينما هبطت معدلات الأمن الغذائي للأطفال اليمنيين لأسوأ معدلاتها خلال الأشهر الماضية.