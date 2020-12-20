بريطانيا تريد تحولا كبيرا من الاتحاد الأوروبي في محادثات التجارة وسط أزمة الأسماك

استمر الجدل بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد، اليوم الأحد، وهو اليوم الذي حدده البرلمان الأوروبى كفرصة أخيرة للتوصل لاتفاق، الأمر الذي يزيد المخاوف من عدم قدرة الجانبين على كسر الجمود. قبل نهاية العام.

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي اليوم الأحد من نهايته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن المحادثات مع بريطانيا ستستمر.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما باتفاق عادل ومتبادل ومتوازن. نحن نحترم سيادة المملكة المتحدة. ونتوقع نفس الشيء."

وأضاف أنه يجب أن يكون للطرفين الحق في وضع قوانينهما الخاصة والسيطرة على مياههما.

يذكر أن بريطانيا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من أربعة أعوام. وخرجت رسميا من الاتحاد في نهاية يناير الماضي، ولكنها بقيت عضوة في السوق الموحدة ضمن اتفاق الفترة الانتقالية حتى نهاية هذا العام. وتتشابك العلاقات التجارية بشدة بين الجانبين.

وإذا لم يتمكن الطرفان من كسر الجمود بينهما، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خروج بريطانيا بشكل فوضوي في نهاية العام من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. وبدون اتفاق، سيتم فرض رسوم جمركية معرقلة وعمليات تفتيش جمركية، ربما تؤدي إلى عرقلة حركة المرور على الحدود. كما يتزايد القلق من احتمال حدوث نقص في البضائع الأساسية.

وسيفقد الصيادون في الاتحاد الأوروبي أيضا الحق في صيد الأسماك في المياه البريطانية الخصبة التي يتمتعون بها حاليًا.

وتريد لندن سيادة كاملة على مياهها، بينما يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن يكون قادرًا على الاحتفاظ بالوصول إليها مقابل روابط وثيقة مع سوقه الموحدة.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجانب الأوروبي قدم عرضا بشأن تعويض الأسماك التي تصطادها أساطيل الدول الأعضاء في المياه البريطانية، لكن لندن لم ترغب في قبول العرض الأوروبي.